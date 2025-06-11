Bahçeli'den Yaşargil için taziye mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den Yaşargil için taziye mesajı

MHP lideri Bahçeli, "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" olarak tanınan ve bugün hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Prof. Dr. Yaşargil’in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yaşargil’i, tıp biliminin dünya çapında saygın bir ismi ve Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olarak nitelendiren Bahçeli, “Kendisi, bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa katkılarıyla Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, öncülük ettiği yöntemlerle birçok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur” dedi.

Yaşargil’in azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatının gelecek nesillere ilham vereceğini vurgulayan Bahçeli, “Onun mirası, tıbbın yanı sıra bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

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