Bahçeli'den yeni 'Öcalan' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekol TV'ye verdiği röportajda Türkiye'nin önemli gündem maddeleri hakkında konuştu. Bahçeli, 1 Ekim tarihinde Meclis açılışında DEM Partisi üyeleriyle tokalaşmasının detaylarını paylaştı.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekerek Erdoğan’ın o konuşmada, ‘‘Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor’ ifadelerini kullandığını belirtti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanının bu ifadesinden sonra Cumhur İttifakı’nın parçası olarak harekete geçtiğini ve Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu’ndan ayrılmasından hemen sonra DEM’lilerin sırasına yöneldiğini ve onlarla tokalaştığını anlattı.

"İMRALI A NOKTASIYSA, DEM B NOKTASIDIR"

MHP lideri, Türkiye'nin terörle mücadele sürecine ilişkin "Huzur içinde terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı ve Öcalan çağrısının siyasi değil, çözüm odaklı bir girişim olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, çok konuşulan Öcalan çağrısını neden yaptığına da açıklık getirirken bir geometri örneği verdi. Bahçeli, “İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı” yorumunu yaptı. DEM’in Türkiye partisi olması yolunda adım atması beklentisini dile getiren MHP Lideri Bahçeli, terör sorununun 40 yıldır devam ettiğini bunun artık sonlanması gerektiğini ifade etti.