Bahçelievler Belediye Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

40 ADET ATM PLATFORMU KONULACAK YERLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES : Barbaros Caddesi No:9 34188 Şirinevler Bahçelievler/İST.

İLGİLİ TELEFON : 444 0 311- (2366)

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bahçelievler Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ : Kiralama

KİRALAMA İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Bahçelievler Belediye sınırları

HİZMETİN NİTELİĞİ : Bahçelievler sınırları dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve 64. maddeleri gereği 40 adet ATM Platformu için muhtelif yerlerin 5 yıllığına kiraya verilmesi.

1-İHALE BİLGİLERİ İl/İlçe İSTANBUL / BAHÇELİEVLER Mahalle Muhtelif Yerler Cinsi ATM PLATFORMU 2-Yıllık Muhammen Bedel 2.440.000,00 TL+KDV (ikimilyondörtyüzkırkbintürklirası+KDV) 3-Yıllık Muhammen (Her Biri için) Kira Bedeli 61.000,00 TL+KDV (altmışbirbintürklirası+KDV) 4-ATM Platform Sayısı 40 5-Süresi 5 YIL 6-Geçici Teminat (2886 D.İ.K.) 73.200,00 TL 7-Dosya (Şartname Bedeli) 4.000,00 TL 8-İhale Tarihi ve Saati 07/11/2024 tarih ve saat 14:00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekalaten katılımda vekilin Nüfus Cüzdan sureti) Kanuni İkametgah Belgesi Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak) İhale dosyası alındı makbuzu Bahçelievler Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belge. Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname Ticaret ve Sanayi Odasından İletişim işi yaptıklarına dair belge Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan

Tüzel Kişilerden

Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde iletişim işi yaptıklarını gösterir faaliyet belgesinin onaylı sureti Geçici Teminat Belgesi veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak) İhale dosyası alındı makbuzu Bahçelievler Belediyesinden İhale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belge Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname Temsilci veya Vekilin Kimliği Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan

Bu ihaleye ait ihale hazırlık dosyası İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Bahçelievler Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İhale ilanında ve ihale şartnamesinde belirtilen ve istenilen tüm belgeler güncel ve ıslak imzalı asıl veya tasdikli olmalıdır. İhaleye katılacak iştirakçilerin tüm belgeleri hazırlayarak ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekir.

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