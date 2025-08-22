Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu

Konuyu Bahçelievler Belediye Meclis’i gündemine getiren Başkan Bahadır yaptığı konuşmada CHP’li üyelere hitaben şunları söyledi:

“Benim duyumlarımı duysanız; Beşiktaş Belediyesi’nden maaş alan sizin (CHP’nin) Meclis Üyeleriniz var. Şu anda Beşiktaş Belediyesi’nden maaş alan bankamatikler var. C.E. Beşiktaş Belediyesi’nden maaş alan bir personel… H.Ç., S.Ç. ve F.A. dört kişi..”

Daha salona, “C.E. Beşiktaş Belediyesi’nden maaş alıyor mu?” sorusunu yönelten Başkan Hakan Bahadır, “Çalışıyor” cevabını alınca, “40 gün burada (Bahçelievler Belediyesi’nde Denetleme Komisyonu’nda durdu, Beşiktaş’ta nasıl çalıştı?” diye sordu.

Bu gelişmenin sonrasında bir vatandaş savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılığa yapılan resmi başvuruda, söz konusu meclis üyelerinin 31 Mart 2024 tarihinden bu yana Bahçelievler Belediyesi’nde görevlerini sürdürdüğü, buna karşın aynı dönemde Beşiktaş Belediyesi kadrosunda da çalışıyor gibi gösterildiklerine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Dilekçede, bu iddianın yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki açıdan da ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından gönderilen yanıtta, iddianın araştırılması için Beşiktaş Belediyesi’nden puantaj kayıtları, bordro, SGK bildirgeleri ve maaş belgelerinin talep edilmesinin önemine dikkat çekildi. Başvuruda, bu belgelerde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde durumun Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi (Resmi belgede sahtecilik) kapsamında suç teşkil edeceği ve ayrıca TCK 257 (Görevi kötüye kullanma) ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. ve 47. maddelerine aykırılık oluşturacağı vurgulandı.Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince bu kişilerin soruşturma süresince geçici olarak görevden uzaklaştırılması talep edildi. Delillerin karartılması ve tanıkların etkilenmesi riskine işaret edilerek, söz konusu isimlerin soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılması talep edildi. Ayrıca, kamu zararının önlenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için bu tedbirin gerekli olduğu belirtildi.