Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı. Jandarma, polis, güvenlik görevlisi de yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı. Jandarma, polis, güvenlik görevlisi de yaralandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastaneyi düzenlenin silahlı saldırı saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Acil' bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup saldırgan, hastanenin acil girişi önüne otomobille gelip silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda, kurşunların hedefi olan 1 hastane polisi, 1 hastane jandarması, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis özel harekat, asayiş şube ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık personeli tarafından hastane içerisine alınarak müdahale edildi.

Hasta ve sağlık personellerinin büyük korku yaşadığı saldırıda kurşunlar hastane camları, acil girişinde bekleyen ambulans ve park halindeki bir araca isabet etti. Hastane önünde büyük çaplı güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri hastane içinde ve acil girişinde uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın faillerini ararken saldırının kime düzenlendiği ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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