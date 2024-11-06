Son dakika... Bahçelievler özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle öğrenciler okuldan tahliye edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Binanın iç kısmına da sirayet eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Okulun dış cephesinden kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.