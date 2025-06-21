Bahçelievler ve Bağcılar'da polis denetimi

Kaynak: DHA
Bahçelievler ve Bağcılar'da polis denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler ve Bağcılar'da ortak çalışması ile denetim gerçekleştirildi.

Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı denetimlerde 14 aranan şüpheli yakalanırken, 6 bin 811 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı ve belgeleri eksik olan araç sürücülerine 498 bin 288 TL ceza yazıldı.

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İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı denetimler saat 19.30'dan başlayarak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

6 BİN GBT, 498 BİN TL CEZA

Denetimlerde 6 bin 811 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 1593 araç, 542 motosiklet aranarak belgeleri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda, aranma kaydı bulunan 14 kişi yakalanırken, üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 araç ile 19 motosiklet trafikten men edildi.

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Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince belgeleri eksik olan araç sürücülerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 498 bin 288 TL ceza yazıldı.

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Denetimlere katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla başlattığımız kararlılık nöbeti olan uygulamalarımız 39 ilçemizde aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün de asayiş, narkotik, organize birimlerimizde 15 uygulama noktasında 42 ekibimiz ve 300 personelimizle Bağcılar ilçesindeyiz. Vatandaşımızın, İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat uygulamalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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