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9 yaşındaki Ahmet’in boğazına demir korkuluk saplandı

İstanbul Bahçelievler'de sitenin etrafındaki korkuluklardan atlarken dengesini kaybederek düşen 9 yaşındaki Ahmet D.'nin boğazına demir korkuluk saplandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 10:42
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Bahçelievler’de 9 yaşındaki Ahmet’in boğazına demir korkuluk saplandı

9 yaşındaki Ahmet’in boğazına demir korkuluk saplandı
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DHA’nın haberine göre, Bahçelievler'de pazartesi günü saat 16.30'da meydana gelen olayda iddiaya göre, evlerinin karşısında arkadaşlarıyla oyun oynarken sitenin etrafındaki korkuluklardan atlamaya çalışan Ahmet D., bir anda dengesini kaybetti.

Düşen Ahmet D.'nin boğazına demir çubuk saplandı. Çevredekiler çocuğu sabit tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Sağlık ekipleri damar yolu açarak oksijen tüpü bağladı. İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu kesip Ahmet D.'yi kurtardı. D., boğazında demir parçasıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet D., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun boğazındaki demir parçası çıkartıldı. İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Ahmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ALTTAN ÇOCUĞU TUTTUM, SARSINTI OLUNCA BAĞIRIYORDU"

Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. Çocuk kendindeydi, bilinci yerindeydi. Konuştuk, uyutmadık. Alttan çocuğu ben tutuyordum. En ufak sarsıntı olunca çocuk bağırıyordu. İtfaiye ve sağlık ekibi geldi. Damar yolu açıldı, oksijen verildi. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için. Çok acı çekti, canının yandığı belliydi" dedi.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Baba Lokman Daniç, oğlunun son durumu hakkında bilgi vererek, "Şu an çok şükür çok iyi, hocalarımız ameliyat ettiler. Çocuğumuz ölümden döndü. O demirle birlikte hastaneye getirildi. Akşam ameliyata aldılar, demiri ameliyatta çıkardılar. Rabbim yardımcımız oldu, ölümün eşiğinden döndü. Pazartesi akşamından beri yoğun bakımdaydı, yaklaşık yarım saat önce de yoğun bakımdan çıktı. Pazartesi saat 16.30 sıralarında olay oluyor, hastaneye gelip müdahale edilmesi 20.00'ı buldu. Önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü orada müdahale edebilecek doktor olmayınca buraya sevk edildi" dedi.

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