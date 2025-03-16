Bahçelievler'de AVM'de intihar girişimi

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde bulunan Starcity Outlet alışveriş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre bir süredir işsiz olan Zeki P. isimli adam, alışveriş merkezindeki teras kat korkuluklarını aşarak kenarına oturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla adamın atlayabileceği alana atlama yatağı koyarken polis ekipleri AVMnin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Zeki P. ekiplerin uzun süren çalışması sonrası ikna edilerek bulunduğu yerden kendi isteği ile çıkarıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.