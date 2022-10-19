﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi

Ambulans, Bahçelievler D-100 kara yolunda seyir halindeydi. İçerisinde hastaneye yetiştirmeye çalıştıkları bir bebek vardı.
Sol şeritte ilerlerken, önüne bir kamyonet çıktı. Sürücü önünden çekilmeyince, ambulans şoförü siren ve korna çalarak yol istedi.
Saniyelerle yarışan araca ısrarla yol vermeyen kamyonet sürücüsü, bir süre sonra ambulansın önünden çekildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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