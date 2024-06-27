Bahçelievler'de bir binada daha çökme meydana geldi!

Bahçelievler'de ikinci çökme vakası

İstanbul Bahçelievler'de sabah saatlerinde dört katlı bir binada meydana gelen çökme olayının ardından, öğle saatlerinde ikinci bir çökme olayı daha yaşandı.

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta gerçekleşti. Sokakta bulunan dört katlı binanın çatısının bir kısmı çöktü.

Çatıdan düşen bloklar yan binanın istinat duvarına çarptı. Olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında bir hasar olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.