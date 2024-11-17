Bahçelievler'de çatı katında yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bahçelievler'de çatı katında yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 22.00 civarında Çelik Hançer Sokak'ta gerçekleşti. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Bina sakinlerinin fark etmesiyle birlikte durumu hemen yetkililere bildirmesi, olası can kayıplarını önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan detaylı incelemelerle aydınlatılacak.

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