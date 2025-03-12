Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yol çöktü

Kaynak: DHA
Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yol çöktü

Bahçelievler'de inşaat çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatırken tedbir amaçlı sokağın elektrikleri kesildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan inşaat çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine zabıta, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. BEDAŞ ekipleri önlem amaçlı elektrikleri keserken, İGDAŞ ekipleri gaz kaçağı ihtimaline karşı incelemelerde bulundu. Olay erinde ekiplerin aldığı önlemler devam ederken, çöken kısım demir plakalarla kapatıldı. Ekipler tedbir amaçlı sokağı trafiğe kapattı

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