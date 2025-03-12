Bahçelievler’de inşaat sırasında yolda kısmi çökme yaşandı

Kaynak: İHA
Bahçelievler’de inşaat sırasında yolda kısmi çökme yaşandı

Bahçelievler’de inşaat sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi.

İstanbul Bahçelievler’de inşaat sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi. Ekipler tarafından yol trafiğe kapatılırken tedbir amacıyla sokağın elektriği kesildi.

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Olay, gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre sokakta yapılan bina inşaatı sırasında henüz bilinmeyen nedenle yolda kısmi çökme yaşandı. İhbar üzerine sokağa BEDAŞ, İGDAŞ ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. BEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektriği tedbir amacıyla kesilirken zabıta ekipleri ise yolu trafiğe kapattı.

İGDAŞ ekipleri ise gaz kaçağı ihtimaline karşı bölgede incelemelerde bulundu. İnşaatın etrafı demir plakalarla kapatıldı.

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