Bahçelievler'de motosiklete silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Kaynak: DHA

Bahçelievler’de, sokakta seyir halinde bulunan motosiklete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda motosikletteki Ahmet Cangi (20) hayatını kaybederken, C.T.(24) yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Setüstü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 35 BAD 253 plakalı motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda motosiklette bulunan Ahmet Cangi ile arkadaşı C.T. yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarak uzaklaşırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ahmet Cangi ile C.T., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında saldırıda park halindeki bir otomobile kurşun isabet ettiği belirlendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan C.T.’nin durumunun ağır olduğu, Ahmet Cangi'nin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Hastanede hayatını kaybeden Ahmet Cangi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İncelemelerin ardından Cangi'nin cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Son Haberler
Bolu Kartalkaya'da tepki çeken görüntüler! Sosyal medya karıştı
Bolu Kartalkaya'da tepki çeken görüntüler! Sosyal medya karıştı
Birlik Sağlık-Sen'den 20 yıllık ambulansların trafiğe çıkmasına tepki
Birlik Sağlık-Sen'den 20 yıllık ambulansların trafiğe çıkmasına tepki
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğuna son veda
Yangın faciasında hayatını kaybedenlere son veda
Bu acının tarifi yok: Doktor Kübra ve kızı için gözyaşları sel oldu
Bu acının tarifi yok: Doktor Kübra ve kızı için gözyaşları sel oldu
Adanaspor 2 transferi resmen duyurdu
Adanaspor 2 transferi resmen duyurdu