Bahçelievler'de motosiklete silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Olay, saat 22.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Setüstü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 35 BAD 253 plakalı motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda motosiklette bulunan Ahmet Cangi ile arkadaşı C.T. yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarak uzaklaşırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ahmet Cangi ile C.T., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında saldırıda park halindeki bir otomobile kurşun isabet ettiği belirlendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan C.T.’nin durumunun ağır olduğu, Ahmet Cangi'nin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Hastanede hayatını kaybeden Ahmet Cangi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İncelemelerin ardından Cangi'nin cansız bedeni ailesine teslim edildi.