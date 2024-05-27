Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Saldırganların, salonun önüne araçla geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir araçla gelen 2 kişi uzun namlulu silahla oyun salonunun önüne ateş açtı. Saldırıda dükkanın önünde oturan Eyüp Kara isimli çalışana kurşun isabet etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Kara'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Kara'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaçan 2 saldırgan ise Avcılar D100 kuzey yan yolda Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüp Kara'nın, oyun salonunda sadece 3 gün önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Saldırganların oyun salonu önüne araçla gelme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.