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Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1’i ağır, 5 yaralı

İstanbul Bahçelievler’de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 06:04
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Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1’i ağır, 5 yaralı

Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1’i ağır, 5 yaralı
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Bahçelievler’de, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce cadde üzerindeki iş yerine ateş açıldı.

Saldırı sonrası olay yerinde bulunan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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