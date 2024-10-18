Bahçelievler’de tabanca ile köpeği korkutan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Bahçelievler’de tabanca ile köpeği korkutan şüpheli tutuklandı

Kaldırım üzerinde duran köpekten korktuğu için yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalışan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de kaldırım üzerinde duran köpekten korktuğu için yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalışan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Perşembe günü gece saatlerinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kaldırımda duran köpekten korkan M.Ş., yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya çalıştı. Olay anı görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler M.Ş.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Şüpheli M.Ş.’nin 'Uyuşturucu kullanma', 'Uyuşturucu bulundurmak' ve 'hırsızlık' başta olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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