Bahçelievler'de tartıştığı ablasını kıyafeti yüzünden bıçakladı

Olay, İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu oldukları öğrenilen Farsat Farziyeva (23) ablası Türken Farziyeva (27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışma giderek büyüdü ve kardeş Farsat Farziyeva eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı.

Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Türken Farziyeva hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Saldırgan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"BODRUMDA İNSAN BIÇAKLAMIŞLAR"

Ailenin komşularından Fadik Demirci "Bana da oğlum söyledi. "Bodrumda insan bıçaklamışlar" dedi. Dün polisler vardı burada. Cam siliyordum, aşağıya inmedim. Bitişikte oturuyorum ben" diye konuştu.

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