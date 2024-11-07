Bahçelievler'de yanan motosikletlerden çıkan alevler binaya sıçradı

Zafer Mahallesi Bahar Sokak'ta saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın depolarında bulunan motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler apartmanın dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerinin parlaması kısa sürede söndü.

Binanın birinci katındaki dairenin ve dış cephede hasar görüldüğünü, yanıcı çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Polis suçlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakini İbrahim Çelikkol, "Yangın içinden çıkmış. Yangını duydum. Motosiklet yanmış, binaya sıçramış. Binanın dış cephesi yandı, dairenin camları patladı. İtfaiye'ye müdahale etti. Ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu