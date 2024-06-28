Bahçelievler'de yıkılan binanın molozları arasında ziynet eşyası arandı

Belediye ekipleri, bina sakinlerine ait ziynet eşyalarını molozlar arasında aradı.

Kısmen yıkılan bina, kontrollü bir şekilde tamamen yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bina sakinlerinin değerli eşyaları molozlar arasında kaldı. Yıkımın ardından molozlar, Çobançeşme'de belediyeye ait bir alana nakledildi. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve polis, ziynet eşyalarının aranması çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Ayrıştırma işlemleri, polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Polis koruması altında yapılan aramalarda, çanta, altın, takı ve oyuncak gibi eşyalar bulundu. Bulunan eşyalar daha sonra Bahçelievler Belediyesi'ne teslim edilecek.