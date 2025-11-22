Olay, Bahçelievler'de 1 Kasım'da meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadının yanına yaklaşan bir kişi, çantasını kapıp koşarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin eşkalini belirlemek için sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis ekiplerine 17 Kasım'da aynı yöntemle bir kişinin daha cep telefonu aynı yöntemle çalındığı ihbarı geldi. Yine güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin D.C. (19) olduğunu tespit etti. Ekipler, D.C.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda başkasına ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan D.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANINA YAKLAŞIP ÇALDI

Öte yandan kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının kaldırımda yürüdüğü sırada şüphelinin yanına yaklaşıp çantasını kapıp kaçtığı görülüyor.