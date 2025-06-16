Bahçeli’nin açıklamalarını çengel bulmacaya benzetti: Asıl mesajını detaylar arasına gizler

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalında Mümtazer Türköne’yi konuk aldı.

Aysever, “Devlet Bahçeli’nin söylemlerinize ilgi duyduğu yönünde bir kanaat var, bu doğru mudur ne oranda doğrudur” diye sordu. Türköne de “Bahçeli ile hiçbir ilişkim yok. Cezaevinden çıktıktan sonra 2020 yılında bir ziyaret ettim, teşekkür ziyaretinde bulundum. Ondan sonra hiçbir irtibatım hiçbir bağlantım olmadı.” dedi.

Türköne, şunları söyledi:

“Devlet Bey biliyorsunuz çengel bulmaca gibi. Asıl mesajlarını bazı detayların arasına gizler. Onu yorumlama konusunda sanıyorum bilgi birikimimden, Devlet Bey'i tanımamdan kaynaklanan bazı avantajlarım var, onları kullanıyorum. Doğru bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum çünkü söyledikleri çoğu zaman yoruma muhtaç, Bazen tam ters bir şeyi söylerken onun tam tersini anlamak gerekiyor. Onlara dikkat ediyorum ve sanıyorum olaylar da yorumlarımın doğru olduğunu gösteriyor. Bu konuda Devlet Bahçeli yorumcusu gibi bir unvan kazanmış durumdayım. Bu unvanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Benden daha iyi yorumcular var. Devlet Bey pamuk gibi yumuşak çok nazik centilmen biridir. Muhabbeti de doyumsuzdur. Çok iyi muhabbet eder. Biz gençliğimizde buna mavra derdik. Çok iyi muhabbet eder, yani saatlerce dinleyebilirsiniz. Muhabbetini şimdi politik bir figür olarak, politik bir aktör olarak bir siyasi hareketin lideri olarak tutumu, tavrı, söyledikleri içinde bulunduğu şartlara bağlıdır. Bazen Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesela CHP liderine bir laf söylüyor, aslında tersini söylüyor. Yani aslında bir şeye dikkat çekmek istiyor. “