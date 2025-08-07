Bahçeli’nin afişi Büyük Ortadoğu Projesinin hedefi

22 yıldır başbakan ve cumhurbaşkanı olarak tek başına yöneten Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi şu itirafı Türk milleti için önemlidir:

“Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyım.” (BOP)

Ucube Tek Adam Rejimi Devlet Bahçeli’nin şu sözü ile Amerikan projesinin devreye alınması için düğmeye basıldı:

“Ya Erdoğan anayasaya uyduracağız ya da anayasayı Erdoğan’a uyduracağız…”

Anayasa Erdoğan’ın istediği şekilde değiştirildi halk oyuyla kabul edildi.

Amerika’nın Büyük Ortadoğu projesinin bu aşaması da tamamlandı.

2018’de Erdoğan’ın 2. Kez seçilmesi Bahçeli’nin desteği ile sağlandı.

Erdoğan’ın 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına YSK anayasaya aykırı olarak onay verince yeniden seçildi.

Anayasal meşruiyeti olamayan seçilmiş cumhurbaşkanı oldu Erdoğan.

Bu dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener neler yaptılar?

Büyük Ortadoğu Projesine ayak bağı mı oldular, destek mi oldular?

Proje kitabımda tarihsel sıra ve tüm ayrıntıları ile aldıkları kararları ve sonuçlarını okuyacak bu sorunun yanıtını benim gibi sizler de bulacaksınız.

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AKP devleti haline getirilen bu rejim bu korkunç güç siyasi iktidarın da zehirlenmesine neden oldu.

Erdoğan da Bahçeli de artık bu gücü kaybetmek istemiyorlardı.

Suriye’de Esad’ın kaçması ile 2. Nesil Büyük Ortadoğu Projesini Amerika devreye aldı.

Trump’ın aşkı terörist başı Mazlum Abdi’ye yıllarca verdikleri 40 bin TIR silah ve mühimmatı Erdoğan sıklıkla açıkladı.

Amerika İsrail ile birlikte bu projeyi devreye alırken Türkiye’de elbette nasibini alacaktı.

Anayasa Komisyonunu dikkatle izledim.

MHP’li Feti Yıldız anayasanın ilk 4 maddesi için açık ve net tavır koydu ama;

Türk kimliğine ilişkin 66 ve 48. Maddelerinin dokunulmazlığından hiç ses etmedi.

Öcalan’a “Umut Hakkı” ve PKK’lılara af projesinin müellifi olan Dr. Bahçeli 7 Coğrafi bölgeye sahip Türkiye için yeni bir proje başlatarak afişler astı:

“9 Bölge 81 il…”

Erdoğan’ın “Kürt - Türk – Arap” projesi,

Bahçeli’nin Türkiye’yi donattığı bu afiş;

Yeni anayasa ve 2. Nesil Büyük Ortadoğu Projesinin ispatıdır.

Çok açık ve net iki ihtimal vardır:

Birinci ihtimal şudur:

Türkiye 9 Bölgeye bölünmek istenmektedir.

İkinci ihtimal şudur:

7. Bölge; 81 il kapsamındaki Türkiye.

8. Bölge; Kuzey Irak'taki başkenti Kerkük olan Kürdistan Bölgesidir.

9. Bölge; Suriye'de Türk askeri kontrolünde olan Afrin, El-Bab, Azez, Cerablus, Cinderes, Rajo, Tel Abyad ve Resulayn illerinden oluşan Kürdistan Bölgesidir.

Bahçeli’nin Türkiye’nin 9 bölgeye bölünmesini önerdiğini asla düşünmem.

Bahçeli ve Öcalan birbirlerine methiyeler düzüyor.

Öcalan’ın son açıklamalarında, “Demokratik Cumhuriyet” çağrısı ile eyalet ya da federasyon fikrinden geri adım attığı ortada.

Bahçeli’nin, “9 Işık” kavramını hatırlatan, “9 Bölge” çağrısının anlamı şudur:

2. Nesil Büyük Orta Doğu Projesi.

Bu projeye göre Suriye’nin kuzeyinde BOP kapsamında, “Kürdistan özerk bölgesi” Amerika ve İsrail tarafından Suriye anayasasına işlenecektir.

Manevi oğlu Mazlum Abdi ile Trump, idamdan kurtardıkları Öcalan’ı bu bölgenin başkanı seçerler.

Meclis Komisyonu mu?

Önce terörsüz Türkiye, sonra yeni anayasa…