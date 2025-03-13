Bahçeli’nin ardından Erdoğan’da bunu yaptı! Uzun süre tepkisiz kalmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklaması ile başlayan süreçte MHP Lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti önce Meclis’te el sıkışmış ardından ikili görüşmelere başlayıp diyalog kurmaya başlamıştı.

Ardından, bebek katili Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı ile devam eden süreçte aralarında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk gibi isimlerin yer aldığı 'İmralı Heyeti' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunmuştu.

Erdoğan ise "İmralı heyeti randevu isterse veririm" ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN DEM PARTİLİLERLE EL SIKIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'de düzenlenen iftar yemeği öncesi DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkışıp sohbet etti.

Ekol TV'nin aktardığı görüntülerde, Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbet esnasında zaman zaman gülüşmeler yaşandı.

Bahçeli’nin ardından Erdoğan’ın da DEM Partililerle samimi pozlar vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.