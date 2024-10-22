Bahçeli’nin bebek katiline yaptığı çağrıya tepki yağdı: Allah böyle siyaseti kahretsin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında DEM Parti ile tokalaşması sonrası gündeme gelen tartışmalara değinen Bahçeli, Terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çarpıcı bir çağrıda bulundu.

Açıklamasında, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" ifadelerini kullanan Bahçeli’ye siyaset camiasından art arda tepkiler geldi.

İLK TEPKİ ÜMİT ÖZDAĞ’DAN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Bahçeli’nin sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, “Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

“KULAKLARIMA İNANAMADIM”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’ten de Bahçeli’nin kullandığı ifadelere sert bir yanıt geldi. Açıklamasında, “Kulaklarıma inanamadım” diyen Türkeş,“Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve UMUT HAKKINDAN yararlansın diyen Devlet Bahçeli’yi kınıyorum. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz. TBMM’de yeteri kadar terörist varken birde onların elebaşını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA” ifadelerine yer verdi.

"BEBEK KATİLİNİN TÜRKİYE'YE VERECEĞİ UMUT YOKTUR

Bahçeli’ye bir tepki de Milletvekilim Koray Aydın’dan geldi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristbaşından iyilik beklemek; akrepten bal yapmasını beklemektir! İşlediği cinayetlerin ve ihanetlerin cezasını çeken teröristbaşının İmralı dışında alacağı tek bir nefes bile olmamalıdır" açıklamasında bulundu

"Hele ki bir siyasi partinin kürsüsüne gelmesi Gazi Meclis'e hakarettir" diyen Aydın, şunları aktardı: "Bebek katilinin Türkiye'ye vereceği bir umut yoktur. Siyasi gündemde bunların konuşulması dahi Türk milleti için ve özellikle şehit aileleri için can yakıcıdır. Sözde çözüm sürecinde yaşanan acılar ortadadır. Yapılması gereken geçmiş acı tecrübelerden ders çıkarmak ve terörle kararlılıkla mücadele etmektir”

NORMALLEŞME ANORMALLEŞME ÇIKTI

Türkiye’de son dönemde siyasetin normalleşmesinin konuşulduğuna dikkat çeken Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise,“Türkiye’de son dönemde normalleşme tartışılıyordu. Bu hava özellikle parlamenter rejim gelir mi sorusunu akıllara getirdi. İnsanlar ekonomik sorunlarına çözüm beklediler. Bugün gelinen noktada yaşanan tartışmalara baktığımızda normalleşmeden çözüm süreci, Erdoğan’ın yeniden adaylığı buna bağlı olarak erken seçim, teröristbaşı Öcalan’ın serbest bırakılması, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi, yeni anayasa, ana dil konuları çıktı. Tüm bu normalleşme sürecinde demek ki ele alınmış. Bunların şeffaf bir şekilde topluma anlatılması gerekiyor. Devleti bozuyorlar, kimse dur demiyor. Bu normalleşmeden, anormalleşme çıktı anladığımız kadarıyla. Siyasette normalleşmeden beklenen bu değildi. Önümüzdeki günlerde çözüm süreci tekrar başlatılır, TBMM’de çözüm sürecine yönelik olarak komisyon kurulur ve bu saydığımız konularda gelişme olursa Türkiye’de kimse şaşırmasın” ifadelerini kullandı.