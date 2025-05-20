Bahçeli'nin çağrısına AKP'den itiraz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet ederek ‘silah bırakma’ çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın fesih kongresiyle devam ediyor. Ancak Bahçeli’den geçtiğimiz günlerde silah bırakma tam anlamıyla başlamadan konuya ilişkin hafta sonu yaptığı 16 siyasi parti temsilcisinin de katılacağı komisyon teklifi dikkat çekti. Bahçeli’nin teklifine ilk önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş son olarak da bu sabah canlı yayına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya’dan itiraz geldi. Sarıkaya, “Siz belli bir aşamadaki bir süreci bir sonraki aşamaya evirirseniz o aşamada yapılması gereken işlemler tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim” şeklinde konuştu.

BAHÇELİ’DEN MECLİS’E KOMİSYON TEKLİFİ

Terör örgütü PKK’nın12 Mayıs'ta yaptığı fesih ve silah bırakma açıklaması sonrası Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde bir komisyon kurulması çağrısı iletmişti. Bahçeli’nin 16 siyasi parti temsilcisinin de katılacağı komisyon teklifinde şunları dile getirmişti:

"Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır.

İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir.

Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir.

Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir.

Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir.

Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.

Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır."

KURTULMUŞ: SİLAH BIRAKTIĞI GÖRÜLDÜKTEN SONRA TBMM DEVREYE GİRECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Bahçeli'nin çağrısına, “Bundan sonraki aşamada silahların tesliminin aleni şekilde görülmesi ve ortaya konulması gerekir. Bunun sonucunda da terör örgütünün silah bıraktığı görüldükten sonra TBMM devreye girecek” ifadelerini kullanmıştı.

“TBMM'DEKİ SÜRECİN KONUŞULABİLME İMKANININ OLMADIĞI KANAATİNDEYİM”

NTV'de bir programa katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, ise Bahçeli’nin teklifine itirazda bulunarak, “Ancak sadece silahları bırakmış olmanın yeterli olmadığı, silahların teslim edilmiş olmasının gerektiğini de belirtmek istiyorum. Silahların herhangi bir şekilde daha gündem oluşturduğu bir ortam içerisinde TBMM'deki sürecin konuşulabilme imkanının olmadığı kanaatindeyim” dedi.