Dervişoğlu kürsüden Bahçeli'ye ip fırlattı: Cesetlerimizi çiğnemeden Canibaşı bu Meclis'e giremez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi, partililer ayakta dinledi.

İYİ Parti'nin grup toplantısının yapılacağı salona, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman Türk askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi.

Sözlerine, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında terörist başı Öcalan’a yaptığı “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrıya tepki göstererek başlayan Dervişoğlu, “En kötü senaryo uygulamaya geçmiş” dedi.

“AK Parti- MHP-CHP-DEM partilerinin lider ve yönetici kadroları eliyle Gayrı-milli mutabakat cephesi ilan edilmiştir” diyen Dervişoğlu, “Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak, Büyük Türk Milletinin varlığına açıkça savaş ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

“İHANETE EL UZATMA DÜŞÜKLÜĞÜNE KATLANAMAYIZ”

Kaybedilecek bir dakikanın bile olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, “Çünkü İhanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki, son bir organize darbe ile tamamen nefessiz bırakılabileceğimiz bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna, inandığımız değerlerden vazgeçip ihanete el uzatmak düşüklüğüne katlanamayız” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, şöyle konuştu: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek” diyerek, namusu ve şerefi üzerine yemin ederek görev ifa etmek zorunda olan Saray’daki zat, bebek katillerinin itibarını, bebeklerin hayatına ve annelerin gözyaşlarına, basta ve muhtaç vatandaşların acılarını, ailesinin parasına ve gücüne; Türk milletinin şeref ve haysiyetini ise, milyonlarca ipsiz sapsız vatansıza tercih ettiğini, dahası bu bilinçli planı sonuna kadar sürdüreceğini tüm söz ve eylemleriyle göstermektedir.”

“VERDİKLERİ EMİR VE TALİMATLAR DA GAYRIMEŞRUDUR”

İktidara sert eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, “Evet, bu iktidar, gayrımeşrudur! İktidardakiler, gayrımeşrudur! Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat ve onun keyfiyetiyle atadığı amirleriniz ve üstleriniz, siyasi ortak ve işbirlikçileri ile birlikte, Devletimizin kurucu değer ve ilkelerine ve Türk Milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Kanunsuz emir ilkesi gereğince Bugünden itibaren Bu plan doğrultusunda verdikleri emir ve talimatlar da gayrımeşrudur!” dedi.

MHP’YE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Bahçeli’nin sözlerini “Türkü, Türkün sancağıyla; Türkü, Türkün sözüyle vurmak” olarak nitelendiren Dervişoğlu, bu çağrıyı ‘ihanetlerin en büyüğü, en alçakçası ve en güçlüsü’ olarak açıkladı.

MHP’ye eleştirilerde de bulunan Dervişoğlu, “Görüyoruz, okuyoruz ve anlıyoruz ki bayrağında 3 Hilal taşıyan ömrünü Türk Milletinin varlığına, Cumhuriyet’in bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetli Alparslan Türkeş’in partisini Sarayın vesayetine bağlamış işbirlikçiler de, büyük bir gafletin içerisinde, korkunç bir ihanetin sesi olmuşlardır” şeklinde konuştu.

“CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMEDEN CANİBAŞI BU MECLİSE GİREMEZ”

Öcalan çağrısını zehir zemberek sözlerle tepki gösteren Dervişoğlu, şunları söyledi: “On binlerce TÜRK ve KÜRT anasının dinmeyen gözyaşlarının asli failini, Türk Devletini bölme planlarının baş taşeronunu; Yani, İmralı canisi Bölücübaşını, Gazi Meclise davet edecek kadar delirmişlerdir. Delilik, dün izlediğimiz kalkışmayı anlatabilecek en hafif tabirdir. Bebek katili terörist meclise başı gelip de DEM’in grup toplantısında konuşsunmuş. Terörün bittiğini ilan etsinmiş. Hadi oradan! Burası, Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclisi, Burası, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu yer, Burası, Milli Egemenliğin yegane tecelligahı, Bizim cesetlerimizi çiğnemeden, O canibaşı bu meclise giremez.”

BAHÇELİ'YE İP GÖNDERMESİ

Bahçeli’ye ip göndermesinde de bulunan Dervişoğlu, “Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben adamadım asabiliyorsan as deyip Tayyip Erdoğan'a ip atmıştı. Siz bu milletin vefasını astınız. Ondan sonra çıkıp diyorsunuz millattır o zaman hatırası olsun. Al şimdi bu köşede bu ipi başının ucuna as” diye seslendi.

CHP'YE ELEŞTİRİLER

Dervişoğlu şöyle devam etti: “Üç Hilal’i bu ihanete araç kılanlar gibi, Altı Ok’u da bu gayri milli mutabakata katmak gafletinde olan, 31 Martta seçmenin gösterdiği teveccühün ve verdiği mesajın mahiyetini anlamadan, Mustafa Kemal’in aziz hatırasını, Cumhuriyeti ve Üniter Devleti Kumar masasında bir miras yedi gibi harcamaya yeltenen Bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız.”

"TÜRKİYE KUMAR MASASI MIDIR?"

CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının günlerdir haftalardır havaya bakıp ıslık çalması, ve bugün bölücübaşına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli’ye verdiği cevaba bakın, El yükseltiyormuş! Türkiye kumar masası mıdır?" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İP OLAYI NEDİR?

Devlet Bahçeli Erzurum'da 30 Haziran 2007'de dönemin Başbakanı Erdoğan'a yüklenmişti. Bahçeli, "Meydanlarda bizim için 'terörist başını asamadılar' diyorlar. 129 milletvekilimiz vardı, sizin kadar olsaydı asılıp asılmadığını görürdünüz. Sen neden asmadın. Oğluna gemi alacak para buluyorsun, asacak ip mi bulamıyorsun, alın o zaman şu ipi de asın" diyerek kalabalığa ip fırlatmıştı.