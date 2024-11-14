‘Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı’. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gerçeği açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup konuşmasında "Öcalan gelsin Meclis'te DEM Parti grup toplantısında konuşsun, örgütü tasfiye ettiğini açıklasın" çağrısı gündemdeki yerini koruyor.

En çok cevabı aranan sorulardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrıyı öncesinde bilip bilmediği oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı televizyon programında bu konuyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

“HABERİNİN OLMADIĞINA İLİŞKİN HABERLER TAMAMEN TEVZİRATTIR”

Uçum, "Bahçeli ve Cumhurbaşkanı arasında o kadar yüksek bir uyum var ki şaşırırsınız. Onlar arasında her türlü gelişkin bir işbirliği söz konusu. Haberinin olmadığına ilişkin haberler tamamen tevzirattır. Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda ikisi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen provokatifliktir” ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN DEM GRUBUNDA KONUŞAMAZ”

Öte yandan Mehmet Uçum, "Hukuken Öcalan'ı oradan çıkarıp, DEM Parti grubunda konuşturmak söz konusu olmaz” ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Candaş Tolga Işık ise, “Nasıl olmaz? Devlet bey söyledi” dedi.

Bunun üzerine Uçum, "Devlet onun hukuki koşullarını oluşturursa olur. O ayrı bir şeydir ama hangi şarta bağlı olarak? Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma şartına bağlı olarak” ifadelerini kullandı.