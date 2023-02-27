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Devlet Bahçeli Beşiktaş Çarşı Grubu'nu yere göğe sığdıramadığı paylaşım yapmış. Arşivden çıkartıllar

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın 'Hükümet istifa' sloganından sonra Beşiktaş üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin yıllar önce Çarşı Grubu'nu öven twiti "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:12
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Bahçeli'nin Çarşı Grubu'nu öven paylaşımı ortaya çıktı

Devlet Bahçeli Beşiktaş Çarşı Grubu'nu yere göğe sığdıramadığı paylaşım yapmış. Arşivden çıkartıllar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün oynanan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterip Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır." 

Oysa Devlet Bahçeli'nin 2006 yılında attığı twitte "Çarşı Grubu Beşiktaş'ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez" paylaşımını yapmıştı.

Bahçeli'nin istifasını "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diyerek kınayan bazı Beşiktaş taraftarları "Sen 2006 yılında bizi öv. Yere göğe sığdırama. Bugün ise depremzedeleri bahane ederek istifa et. Biz devletimizin her zaman yanındayız. Hükümeti istifaya davet ettik. Depremzedelerin de ilk günden beri yanındayız ve yanlarında olmaya de devam edeceğiz" yorumunu yaptılar.

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