Bahçeli'nin danışmanından büyük yankı uyandıracak paylaşım! Bu sözler kime?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, "Değmezmiş" başlığı altında paylaşım yaptı.

Çiçek, "Bazı insanlara ne çok kol kanat germişiz, meğer değmezmiş…" dedi. Çiçek, "Adam olanlar her şeye değer; onlarla ölüme bile gidin! Hele beynime kazıdığım o beş (5) 'değmez'… Yazılarıma ilham kaynağı oldunuz, bu yüzden size müteşekkirim. Bakın, bu yönden bir değeriniz varmış! Bu da 'değmezliğinizin' nazarı olsun!" ifadesini kullandı.

Çiçek, "Hayatın akışında bu 'değmezler', birer birer gerçek yüzlerini ortaya koydu. Geride kalanlar ise 'değmezlik' yarışında birbirleriyle yarışıyor. Bir davranışları, bir cümleleri bile maskelerini nasıl da düşürüyor! Sakladıkları kimlikler belki başkalarını şaşırtmıyor, ama beni gerçekten çok şaşırttı. Meğer onların değmez olduğunu bir ben bilmiyormuşum…" düşüncesini dile getirdi.

Çiçek şu ifadeleri kullandı:

Çünkü ben, onların baktığı gibi bakamıyorum. Onlar gibi bakmak, insanı kör eden bir yanılgı ve karakteri zehirleyen bir hastalık gibi.

Demişler ya: “Nesneler, bizim onlara yüklediğimiz anlamlardan ibarettir; insanlar da öyle.” Biz ne anlam yüklediysek, onu yaşattık. Dostluk, kardeşlik, gönüldaşlık… Bunları herkese bol keseden dağıtmak hataymış.

Kiminin bünyesi bu yüce duyguları taşımaya yetmiyor; bir yerden sızıntı veriyor ve taşıyor.O yüzden, sırada bekleyen yeni “değmezler” varsa, onlara da başarılar diliyorum. Ha gayret! Siz de yapabilirsiniz, sizin neyiniz eksik?

Bizim en büyük hatamız, yanında dağ gibi durduklarımızın hesapçı ve zayıf iradeli olmasıymış.

Kendileri için mücadele verdiklerimiz, gün geldi, bir sözle, bir davranışla hiçbir şeyi hak etmediklerini gösterdi. “Güçlü iradelere” karşı bu zayıf iradelilerin kavgasını verdik. Ama gördük ki, zayıf iradelilerin ne dostluğu dost, ne düşmanlığı düşmanlık… Gün geliyor, güçlü irade uzaklardan bir adamlık dersi veriyor.

Kalemini kılıç yapıp savunduğun zayıf iradeliler ise,güç ellerine geçtiğinde ilk seni hedef alıyor. Güçten düştüklerinde ise selamı sabahı kesiyor. Ne diyelim, o da bizden “kurumsal ikram” olsun! Belki durduğumuz noktadan, yaşadığımız atmosferden dolayı adam olanın kötü gününde yanında olamadık.

Ama telafisi için attığımız adımlarla hem huzur bulduk hem de adamlığın hakkını, geç de olsa, verdik. Siz siz olun, “değmezler” için zaman ve enerji harcamayın. Adam olanlar her şeye değer; onlarla ölüme bile gidin! Hele beynime kazıdığım o beş (5) “değmez”… Yazılarıma ilham kaynağı oldunuz, bu yüzden size müteşekkirim. Bakın, bu yönden bir değeriniz varmış! Bu da “değmezliğinizin” nazarı olsun!