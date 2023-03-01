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  • Bahçeli'nin depremzedeleri azarlaması ünlü profesörü çileden çıkardı. Herkesin söylemek istediklerini söyledi

Bahçeli'nin depremzedeleri azarlaması ünlü profesörü çileden çıkardı. Herkesin söylemek istediklerini söyledi

Prof. Dr. Güner Sönmez, Bahçeli'nin depremzedeleri azarlamasına sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 14:51
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Bahçeli'nin depremzedeleri azarlaması ünlü profesörü çıldırttı

Bahçeli'nin depremzedeleri azarlaması ünlü profesörü çileden çıkardı. Herkesin söylemek istediklerini söyledi
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Deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş Elbistan’da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzede Elbistanlılarla tartışmıştı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızı ve yetkilileri böyle sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak dağılın gidin, indirin şunları" diyen Bahçeli'ye Prof. Dr. Güner Sönmez tepki gösterdi.

"BU İNSANLARIN EN AĞIR ELEŞTİRILERİNE KATLANACAKSINIZ!"
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Sönmez, "Ağır ve dayanılması güç bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların dünyaları başlarına yıkılmış; Anasını, babasını, çocuklarını kaybetmiş. Yine de bunların boynunu büküp duruma razı olmasını bekliyorlar. Bu insanların en ağır eleştirilerine katlanacaksınız, katlanmak zorundasınız!" dedi.

"BU İNSANLARA PARMAK SALLAYAMAZSINIZ!"
"Bu insanlara sus diyemezsiniz. Haline şükret diyemezsiniz." diye devam eden Sönmez, "Kaderine razı ol diyemezsiniz. Haddini bil diyemezsiniz. Had bildiremezsiniz. Parmak sallayamazsınız. Bu insanları anlamak, her eleştirilerine katlanmak zorundasınız!" satırlarına yer verdi.

 

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