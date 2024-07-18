Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Daire Başkanına soruşturma açılacak mı? Bakanlık yetkilisi açıkladı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde hedef aldığı Polis Özel Harekatı’nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada Polis Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz tarafından karşılandı. Karadeniz’in Bahçeli’nin elini öpmesi dikkat çekerken bu durum, MHP ve gençlik yapılanması Ülkü Ocakları'nın emniyetle olan ilişkisini gündeme taşımıştı.

İsmail Saymaz’a konuşan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Karadeniz’e yönelik herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına dair açıklamada bulundu.

Yetkili, Karadeniz’in Ülkücü olmadığını belirtti ve davranışının Bakanlık tarafından rahatsızlıkla karşılandığını vurguladı.

"YAŞINA HÜRMETEN YAPILDI"

Saymaz, yetkilinin "O üniforma üzerindeyken, bu hareketi yapamaz" ifadesine yer vererek, resmi bir işlem yapılmayacağını ancak Karadeniz’in sözlü olarak uyarıldığını aktardı. Karadeniz, Bahçeli’nin elini öpmesini, “Özel Harekat Dairesi’ne sekiz yıl sonra ilk kez geldiği için” ve yaşına hürmeten yaptığını açıkladı.

Saymaz'ın söz konusu yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

Saymaz’ın yazısından ilgili kısım şöyle:

“Karadeniz’in davranışı İçişleri Bakanlığı’nı çok rahatsız etmiş. Bir bakanlık yetkilisi, ‘İzahı mümkün değil. O üniforma üzerindeyken, bu hareketi yapamaz’ dedi. Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordum. ‘Resmi olarak işlem yapılmaz’ diye yanıt verdi. Bu yanıttan, sözlü uyarıldığını anlıyorum. Karadeniz, Bahçeli’nin elini öpmesini ‘Özel Harekat Dairesi’ne sekiz yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm’ diye açıklamış. Karadeniz’in kriterine göre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Parti lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hem yaşça hem devlet tecrübesi bakımından eli öpülesi insanlar. Bu siyasetçiler Özel Harekat Dairesi’ni ziyaret etse Karadeniz onları da ellerinden öper mi? Asla.”