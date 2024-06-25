Bahçeli'nin erken seçim şartı ortaya çıktı. Canlı yayında açıklandı

Siyasette gündem çalkalanıyor. Kulislerde Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP arasında bazı krizlerin olduğu iddia ediliyor.

CHP PM üyesi Gamze Pamuk yeni bir iddia ortaya attı. Halk TV'de yayınlanan Gündem Özel programında konuşan Pamuk, MHP tarafından edindiği bilgileri paylaştı.

Pamuk MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapabileceğini açıkladı. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamudaki MHP’li kadroları tasfiye etmesi halinde Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak.

CHP PM Üyesi Gamze Pamuk "Bana bunu aktaran MHP kaynaklarım bunu bir şarta bağladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir.” İfadelerini kullandı.

"CHP'DEN ÖNCE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPABİLECEK BİR PARTİ MHP"

Pamuk’un canlı yayındaki ifadelerinin tamamı:

Devlet Bahçeli'nin bu konuda bir hazırlığı olduğu yönünde bana bir bilgi aktarmışlardı erken seçim talebi üzerine, MHP Genel Merkezi’nde konuşulduğu yönünde. Ama bunu bir şarta bağlandığını belirtti bana bunu aktaran kaynağım

Devlet bey şöyle düşünüyormuş İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa

Bakanlar üzerinde ve bürokrasi üzerinde orada MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey'in erken seçim çağrısı yapacağının planlandığı aktarıldı.

Hatta bugün yine çıkmadan önce sordum ne oldu sizin bu erken seçim toplantıları tekrar

Devlet Bey gündeme getiriyor mu diye. Bayram yeni bitti bir de Sinan Ateş davası var gelişmeler de daha beklediğimiz zeminde değil. Tasfiyeler olursa Devlet Bey bu konuda kararlı konusunu tekrar dillendirdi.

Dolayısıyla CHP'den önce erken seçim çağrısı yapabilecek bir parti de karşımızda duruyor.