Bahçeli'nin eski koruma müdürü bebek öldürdü iddiası. Yenidoğan çetesi üyesi çıktı

Yeni doğmuş bebekleri öldüren yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan yeni olaylar kan dondururken, çete üyelerinin siyaset arenasındaki uzantıları da deşifre olmaya devam ediyor.

Savcıyı tehdit eden çete üyesi Mustafa Kemal Zengin’in birçok siyasi isimle fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bugün de çete üyesi olduğu öne sürülen TRG Hospitalist Hastanesi’nin genel müdürünün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski koruma müdürü olduğu iddia edildi.

BAHÇELİ'NİN KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPMIŞ

Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, Yenidoğan Çetesi olarak bilinen ve örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen Doktor Fırat Sarı ile konuşmaları ortaya çıkan TRG hastanesi Genel Müdürü Murat Mantuş’un 1997 ile 2003 yılları arasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin koruma müdürlüğü görevini üstlendiği ortaya çıktı.

Balcı, Mantuş’un ilerleyen yıllarda da MHP ile ilişkileri devam ettiği sosyal medya paylaşımlarında görülebiliyor. MHP’li yöneticilerle poz vermeye devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan Mantuş’un savcıya verdiği ifadesinde MHP’deki görevi hariç tüm bilgileri aktardığı da iddia edildi.

MURAT MANTUŞ NE İLE SUÇLANIYOR?

Murat Mantuş, iddianameye göre ihmali davranışla kasten adam öldürme, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla yargılanıyor.

Savcılığın hazırladığı iddianamede Murat Mantuş'un yöneticiliğini yaptığı hastanede doktorsuz şekilde yoğun bakım çalıştırdığı ve bu ihmali nedeni ile bebek Kadan'ın hayatını kaybettiği ve ihmali davranışının bebek Kadan'ın ölümüne sebep olduğu vurgulanıyor.

İddianamede Mantuş’un görevini ihmal edip ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği, böylelikle müdürü olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ifade edildi.

BEBEKLERİN AKCİĞER GRAFİKLERİ ÜZERİNDE OYNAMIŞ

Öte yandan iddianamenin Murat Mantuş'a ayrılan bölümünde Mantuş’un talimatı ile hastanede çalışanların hastalara ait tedavi evraklarını usulsüz şekilde doldurduklarını, yenidoğan ünitesinde tedavi gören bebeklere ait akciğer grafikleri üzerinde oynama yaparak SGK'ya daha fazla maliyet gösterip para alabilmek adına entübe grafiklerini normal hastaların grafikleri olarak eklediklerini, bunun talimatını çalışanlara Murat Mantuş ve Fırat Sarı'nın verdiğini, denetimler yüzünden Murat Mantuş'un Fırat Sarı'ya senet imzalattığını beyan ettiği, Enes Kaan Bölükbaş'ın savcılık ifadesinde hastanede prim usulü çalıştığı için maaşı ile birlikte para yattığını, bu paraları bazen Murat Mantuş'a götürdüğünü beyan ettiği iddia edildi.