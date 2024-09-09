Bahçeli’nin eski yardımcısından Erdoğan’a: Atatürk’ün yatından önce askerlerine sahip çık

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Bahçeli’nin eski yardımcısından Erdoğan’a: Atatürk’ün yatından önce askerlerine sahip çık

Mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenleri 8 gün sonra hedef alan Erdoğan’a, Devlet Bahçeli’nin uzun yıllar yardımcılığını yapan Atilla Kaya’dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan dün modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını incelemişti.

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Erdoğan’ın Savarona ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

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Yat ziyaretinden bir gün önce de İmam Hatipliler toplantısında konuşan Erdoğan, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıp, kılıçlarla yemin eden yeni mezun teğmenleri çok sert sözlerle hedef almıştı.

Erdoğan, “Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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"YATINA DEĞİL, ASKERİNE SAHİP ÇIKACAKSIN"

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul eski Milletvekili Atilla Kaya’dan Erdoğan’a tepki geldi.

Savarona yatını ziyarete giden Erdoğan’a seslenen Kaya, “Askerlerini tehdit gördüğün Mustafa Kemal mi? Onun emaneti, yat değil, ondan uzaklaştırmaya çalıştığın Türkiye Cumhuriyeti’dir. Onun emanetine sahip çıkmak istiyorsan; yatına değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onu korumak için and içen Mustafa Kemal’in askerlerine sahip çıkacaksın!” mesajını paylaştı.

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