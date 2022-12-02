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  • Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti... MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt

Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti... MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt

MHP’li Semih Yalçın, "FETÖ'ye bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" diyen BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'a yanıt verdi. Yalçın, Aykaç için "salyalarını akıtmış" ifadesini kullanırken; "fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz." dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 00:10
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Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti... MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt

Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti... MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt
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Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" sözüne atıfta bulundu ve "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, Aykaç'ın Bahçeli'yle ilgili sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

“1-BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış.

2-Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar, bundan böyle MHP’yi karşılarında bulacaklar.

3-Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşte iken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken; halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız.

"FİYAT TERÖRÜ YARATAN FETÖ YANLISI SİYASET VE PİYASA SİMSARLARI..."

4-Fiyatlarla keyfî olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, akıllarınca halkı infiale ve kaosa sevk ederek iktidarı düşürme planları yapan, bitip tükenmek bilmeyen kazanma hırslarıyla FİYAT TERÖRÜ yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz.

5-Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.

6(son)-Kirli ellerini cebimizden çekmeyen, Kırk Haramiler misali her köşe başını tutan, FETÖ’vari çıkar ortaklığı oluşturarak bize tuzak kurmaya yeltenen bazı süpermarketlerin spekülatör sahipleriyle yöneticilerine karşı aziz milletimizi uyanık olmaya davet ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

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Gerçek ülkücüler İYİ lerdir
2.12.2022 00:38
Nooldu BEKA yok mu oldu zaaten senin kendi koltugun muydu bekaa.milletin canı çıktı.ac ıssız yoksul millet yeter artık yalanlarindan biktik  
 
Korkut ata
2.12.2022 00:37
4 sene önce soğan patates üreticileri haindi 2 sene önce pazarcilar ve esnaf hain oldu.simdi marketler suçlu yaa ülkeyi kim yönetiyor siz hep suçsuz hep mağdur edebiyatı.millet bıktı artik  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
2.12.2022 00:37
Bay bahçeli fetö ve pkk ile yıllarca yürüyen Akp ve Bay recebimin istepnesi oldu hala saçmalıyor hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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