Bahçeli’nin hamlesi AKP’ye oy kaybettirdi. Anket sonuçları ortaya çıktı

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarında doğru tahminlerde bulunan SONAR Araştırma Şirketi'nin ekim ayı seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Katılımcıların yanıtlarına göre CHP, son ankette AKP ile arasındaki farkı daha da açtı.

SONAR'ın VIP üyeleri için hazırladığı ekim ayı anket sonuçlarını Şaban Sevinç sosyal medya platformu X hesabında paylaştı.

Gerçekleştiren araştırmada CHP'nin, AKP'den 5 puan önde olduğu görüldü.

DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında yer buldu. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi oy oranlarında ise artış gözlemlendi.

Ankette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Öcalan’ı Meclis’e davet eden çıkışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirdiği gözlemlendi. AKP’nin oylarının eridiği, AKP’yi terk eden seçmenin ise Zafer Partisi ve İYİ Parti’ye yöneldiği görüldü.

SONAR VİP Üyelerine özel anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 33,4

AKP: Yüzde 28,2

DEM: Yüzde 9,2

MHP: Yüzde 7,3

İYİP: Yüzde 7

Zafer: Yüzde 6,2

YRP: Yüzde 6,2

"Sizce erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna cevap veren vatandaşların oranı yüzde 57,9 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında aynı soruya "Evet" cevabını verenlerin oranı yüzde 51,4 olarak ölçümlenmişti.