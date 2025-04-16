Bahçeli'nin İmamoğlu çıkışına Yılmaz Özdil'den çarpıcı yorum! "Bahçeli bize patlayacak diyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul belediyesini saran yolsuzluk iddiaları" ile tutuklandığını vurgulamış, kesin delillerle bir an önce mahkum edilmesini, ya da beraat ettirilmesini istemişti. Ancak Bahçeli'nin bu açıklaması yandaş medyada pek de yer bulamadı.

Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı ardından siyaset dünyası bu sözlerinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu tartışmaya başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu sözleriyle neyi kastettiğine dair en çarpıcı yorum ise Yılmaz Özdil'den geldi.

SÖZCÜ TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında bu sözleri değerlendiren Yılmaz Özdil, Bahçeli'nin İmamoğlu davasının kendilerine patlayacağı düşüncesinde olduğunu savundu.

Yılmaz Özdil çarpıcı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yandaş medyaya bakacaksın bu tür durumlarda. Eğer bu açıklama İmamoğlu aleyhine olsaydı yandaş medyada manşet olurdu. Fakat yandaş medyada bu haber yok.

Bir tanesi koymuş onlar da MHP'nin yayın organı Türkgün'ün manşeti ile yapmışlar haberi.

Belli ki Bahçeli ne dedi şimdi kavrayamamışlar açıp Türkgün'e sormuşlar. Öbürleri görmemiş."

"BAHÇELİ 'İŞ BİZE PATLAYACAK' DİYOR"

"Dolayısıyla Bahçeli'nin bu açıklaması aslında bu dosyanın içi boş kardeşim bunu eksiksiz hale getirin yoksa bu iş bize patlayacak diyor.

Oy kaybediyor diyor. AKP'ye göre MHP daha fazla oy kaybediyor. Zafer Partisi'nin oy kazandığını görüyoruz.

"Bahçeli aslında bunu söylüyor. Bahçeli aslında demokrasi ile ilgili bir adam değil aslında. AYM'yi kapatın diyen bir adam sonuçta ya da İmamoğlu'ndan bahsederken Ümit Özdağ'dan bahsetmiyor.

Öcalan'a bile özgürlük istersen Demirtaş'ın adını anmıyor. Bahçeli'nin genel olarak açıklamalarının demokrasi ile hukukla tarif edilecek bir şey yok.

Kafasında bir devlet algısı var o algı çerçevesinde konuşuyor.

Sarayın yanında durarak devleti koruduğunu düşünüyor.

Yandaş medyanın bu açıklamayı görmemesi ilginç. Sıkıntı var denemez ama demek ki oturup birbirlerini ikna etmemiş."