Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözleri ortaya çıktı

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu hakkında, “Çok sağlam bir bürokrat” dediği video sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözleri ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, son yıllarda sert sözlerle hedef aldığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, eski bir videoda söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu ile sınıf arkadaşını hatırlattığı videoda kaydettiği ifadeler şöyle:

"Kılıçdaroğlu çok sağlam bir bürokrat. Benim de okul arkadaşım. Çalışarak okuyan bir arkadaşımızdı. İktisat Ticariler Akademisi öğrenci olarak çok kalabalık bir okuldur fakat büyük bir çoğunluğu çalışır. Okula gelenler, derslere gelenler çok azdır. Bir kısmı kantindedir, bir kısmı bürokrasidedir ya da başka bir yerdedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bey, okulumuzun çalışkan ama çalışırken de kendi ekmeğini kazanmak için gayret göstererek okuldaki talebeliğini çalışma hayatına terk etmiş bir şahsiyettir. Benim de okul arkadaşımdır yani."

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