TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda MHP, AKP ve DEM Parti üyelerinin kararı ile İmralı'ya gitme kararı verilmişti. MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile 24 Kasım’da İmralı’da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları ise 4 Aralık'taki komisyonda açıklanacak.

DEVLET BAHÇELİ'DEN SERT AÇIKLAMA

Son günlerde yaşanan olayların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına ve Mesud Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasına ilişkin çok sert köpürmüştü.

Bahçeli, Mesud Barzani'nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü söylerken, KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına "Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini ve hududunu bilsin" tepkisini göstermişti.

Bahçeli ayrıca terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" sözlerine de "İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunları hepsi fasa fiso" dedi.

İMRALI'YA SÜRPRİZ ZİYARET

Bahçeli'nin açıklamalarının olduğu gün ise DEM Parti'den sürpriz ziyaret gelmesi dikkat çekti. DEM Parti heyetinde yer alan; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol İmralı'ya gitmek üzere yola çıktı. Öcalan'ın ise Bahçeli'nin açıklamasına ne cevap vereceği ise merak ediliyor.