Bahçeli’nin ‘külliyen yalan’ demesinden dakikalar sonra... Polis, 4 şüpheliyi 20 bin sahte dolarla yakaladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında sahte dolar iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Türkiye'ye yönelik bir operasyondur, tamamen yalan ve saptırmadır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının hemen ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dakikalar içinde konuya ilişkin bir gelişmeyi paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

DÖVİZ BÜROLARI ALARMDA

50 ve 100 dolarlık sahte banknotların, bankamatikler ve para sayma makinelerinde dahi fark edilmeden kullanılabileceği iddiaları gündemdeyken, özellikle Kapalıçarşı başta olmak üzere Türkiye genelindeki döviz büroları alarma geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sahte banknotlarla mücadele kapsamında adli makamlarla iş birliği içinde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Banka, sahte banknotların incelenmek üzere kendilerine gönderildiğini ve bu incelemeler sonucunda düzenlenen bilirkişi raporlarının, adli makamların yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşıldığını duyurdu.

Ayrıca TCMB, sahtecilikle mücadele kapsamında bankacılık sektörüne yönelik teknolojik altyapı iyileştirmelerine dair gerekli yönlendirmelerin yapıldığını belirtti.

"SAHTE BİR DOLAR BİLE YOK"

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER), sahte dövizle ilgili iddialara ilişkin net bir açıklama yaparak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Dernek Başkanı Şeren, Türkiye’de yalnızca iki sahte banknot tespit edildiğini belirtti. Şeren, "Türkiye genelindeki tüm döviz bürolarına mesaj göndererek bilgi topladım. Elimize ulaşan yalnızca iki sahte banknot var ve bu banknotlar makinelerimizden geçemiyor. Basında ve sosyal medyada dile getirilen '600 milyon dolar sahte para' iddiaları tamamen asılsızdır." dedi.Türkiye'de sadece 2 sahte banknot ellerine geçtiğini söyleyen Şeren, "Türkiye'deki tüm döviz bürolarına mesaj attım. Bürolardan bize gönderilen yalnızca bu iki banknottur, bunlar da makinelerimizden geçmemektedir. Basında ve sosyal medyadaki 600 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır" dedi.