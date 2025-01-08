Bahçeli'nin 'Kurt kurdu tanır' sözlerini Ümit Özdağ'dan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında partiden ayrılarak muhalefet edenlere sert mesajlar vermiş “Kurt, kurdu tanır, ancak biz bunları tanımıyoruz, hiç de takmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda muhalefete yönelik sert ifadeler kullandı. Bahçeli, “Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkan sefih magandalara aldırış etmesek de birkaç kelamı onlardan esirgemek haksızlık olur.” diye konuştu. MHP Lideri Bahçeli, “CHP’ye yanaşmış ilkesizlerin hariçten gazel okumaları, boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır.” sözlerini sarf etti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİYE YANIT

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Biz sadece bozkurtları tanıyoruz. Devlet Bahçeli'nin hangi kurtları tanıdığını da biliyoruz. Bahçeli akkurtları tanıyor, biz bozkurtları tanıyoruz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP'li TBMM'de gurubuna bu ifadelerle seslendi:

"Kedinin ayna karşısında kendisini aslan görmesi neyse, bunların durumu üç aşağı beş yukarı aynısıdır. Geceleri baykuş olup harabede tüneyenler, gündüz vaktinde kartal olup zirvelere kanat açamazlar. Kurt, kurdu tanır, ancak biz bunları tanımıyoruz ve hiç de takmıyoruz.”

"Bize milliyetçilik dersi vermeye, vatan sevgisi dikte etmeye kalkışan sefih magandalara, serseri mankurtlara ve sefalet markalarına aldırış etmesek bile, gene de birkaç kelamı onlardan esirgemenin haksızlık olacağı kanaatindeyiz.

Hasbelkader Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te yer bulan, bu vesileyle itibar kazanan, makam ve koltuk ikbaliyle çevre yapan ve saygı kazanan bir avuç kendini bilmez ahmağın sırf çıkarlarının ikramı kesildi diye ileri geri konuşmaları her şeyden önce edepsiz bir hezeyandır.