Bahçeli'nin memleketinde sessiz adalet yürüyüşü

Kaynak: ANKA
Bahçeli'nin memleketinde sessiz adalet yürüyüşü

Osmaniye Barosu üyesi avukatlar, İstanbul Barosu yönetim kurulunun görevden alınmasına tepki olarak sessiz yürüyüş düzenledi.

İstanbul Barosu hakkında açılan davada, yönetim kurulu üyeleri ve başkan İbrahim Kaboğlu'nun görevden alınmasına karar verildi.

Söz konusu karara tepki gösteren Osmaniye Barosu avukatları, cübbelerini giyerek İstanbul Barosu yönetim kurulunun görevden alınmasını ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alıp tutuklanan seçilmiş belediye başkanlarına yönelik uygulanan hukuki sürece tepki göstermek amacıyla sessiz adalet yürüyüşü düzenlediler.

Avukatlar, Osmaniye Adliyesi önünden özel bir hastane önüne kadar süren yürüyüşte "Hak hukuk adalet", "Yagrı bağımsız kalmalıdır" ve "Avukat susarsa adalet ölür" sloganları attı.

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