Bahçeli’nin neyin pazarlığını yaptığı ortaya çıktı

Gazeteci Hilal Köylü, Halk TV canlı yayınında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

Bahçeli’nin ittifak çıkışı şifreleri hakkında konuşan Köylü, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la pazarlık halinde olduğunu söyledi.

Bahçeli’nin 31 Mart yerel seçimlerinden hezimetle ayrılan Erdoğan ile Kabine'de ve AKP'de değişiklikler konusunda pazarlık yaptığını dile getiren Köylü, Bahçeli’nin kabine istediği ve istemediği isimlerin olduğunu açıkladı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ARASINDA YERLİKAYA ÇIKMAZI

İki ismin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konusunda anlaşamadığını ifade eden Köylü, Bahçeli'nin Yerlikaya'nın gitmesini istediğini, Erdoğan'ın ise kalmasını istediğini aktardı.

Köylü açıklamasında şunları şöyledi:

"Erdoğan kabine değişikliğini kafasında kurgulamıştı ancak bunu gerçekleştirmedi. Şimdi Bahçeli'yi bekliyor. Bakalım İspanya turundan dönüşte ne yapacak ve ne gibi açıklamalarda bulunacak.

Devlet Bahçeli, Erdoğan'la pazarlık yapıyor. Kabine'de Bahçelinin istediği istemediği isimler var. Özellikle Yerlikaya. Bahçeli diyor ki Yerlikaya çıksın, Erdoğan diyor ki kalsın.

Bahçeli, Erdoğan'la pazarlık yapıyor şu anda.

Çünkü yapılacak değişiklikler Yargıtayı, Cumhurbaşkanı danışmanlarını doğrudan etkileyecek.

1 Temmuz'da Sinan Ateş duruşması var.

MHP'den yeni belgeler ortaya çıkacak mı diye taraflar birbirlerini kolluyorlar.

İkinci bir senaryo ise şu:

Bahçeli erken seçim ister mi?

Bahçeli erken seçim istemediğini daha önce söyledi ama zaten AKP'lilerin aktardığına göre bütçe de yok...

Kritik eşik aşıldı, artık yeni bir Cumhur İttifakı var. Erdoğan eski Erdoğan değil, Bahçeli de eski Bahçeli değil.

Çünkü31 Mart seçim yenigisi onları artık yeni bir yola girmeye zorladı.

Erdoğan neden CHP'ye gidiyor, neden sempatik davranmaya başladı diye bütün dünya izliyor.

Bu daha çok Fedakarlık İttifakına dönüştü. Kim ne fedakarlıkta bulunacak?

İnce hesaplar devam edecek."