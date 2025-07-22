"Bahçeli'nin önerileri Öcalan'ın vahşi rüyalarını da geçti!"

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği “Bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı olsun” önerisine çok sert tepki gösterdi. Kendi programında konuşan Altaylı, bu açıklamanın Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu savundu.

“Buraya tıkıldığım günden bu yana ilk kez uykusuz bir gece geçirdim. Sabaha kadar uyuyamadım. Ki bilirsiniz, benim uyku sorunum pek yoktur. Bu kez uykularım kaçtı. Bunun tek nedeni Devlet Bahçeli’nin önerisi.”

Altaylı, Bahçeli’nin bu sözlerini Türkiye’yi “Lübnanlaştırma, Iraklaştırma, Sudanlaştırma, Kongolaştırma projesi” olarak nitelendirdi. Açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



“Emre, çok açık söylüyorum: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tehlikeli söylemi, Türkiye’ye yönelik en açık tehdittir. Üstelik kendini milliyetçi diye tanımlayan birinden geliyor olması tehlikeyi daha da büyütüyor. Bu önerinin anayasa değişikliği ya da yeni anayasa hazırlığı yapan bir ittifaktan geliyor olması ise karşı karşıya olduğumuz felaketin büyüklüğünü gösteriyor. Bunlar anayasa yapacaklar bu kafayla.”

Altaylı, Bahçeli’nin önerilerini terörist başı Abdullah Öcalan’ın hayallerinin bile ötesinde gördüğünü vurguladı:

“Devlet Bahçeli’nin önerileri artık Öcalan’ın en vahşi rüyalarının bile önüne geçti. Bu mevzuyu burada noktalayalım. Bundan sonrasını, şimdiye kadar ‘devlet aklı’ diyenler düşünsün.”

Mehmet Uçum’un anayasa için “360’ı bulurlarsa halka sunsunlar” sözlerine destek verdiğini de belirten Altaylı, “Getirsinler referanduma, bakalım geçecek mi? Halkımız da ülkeyi mahvetmeye onay verecek mi, görelim” ifadelerini kullandı..