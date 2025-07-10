Bahçeli’nin prensinden çarpıcı açıklama: Artık dananın kuyruğu, birkaç gün içinde kopacak

Devlet Bahçeli’nin prensi olarak gösterilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, dün bir programda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikame edildiği bir döneme geçecek” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İLE BAŞLAYAN SÜREÇTE SİLAHLAR BIRAKILACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ardından ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile başlayan açılım süreci, terör örgütü PKK’nın fesih sonrası silah bırakması ile devam edecek. Süreç içerisinde asker katili Öcalan’ın dün videolu mesajı yayınlanmıştı. Ardından 11 Temmuz günü törenle silahların bırakılacağı açıklandı.

YÖNTER: ARTIK DANANIN KUYRUĞU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KOPACAK

Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği sürece dair Bahçeli’nin prensi MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter’ten çarpıcı değerlendirme geldi. Yönter, tv100’de "Cansu Canan ile Özgür İfade" programında yaptığı açıklamada, “Allah’ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak. Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikame edildiği bir döneme geçecek” dedi.