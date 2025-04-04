Bahçeli'nin rozetindeki şifre: 'Ülkü Ocakları’na açık mesaj'

Bahçeli'nin ilk durağı, ülkücü hareketin efsanevi lideri Alparslan Türkeş'in anıt mezarı oldu.

"DURMA İLERLE, EVLATLARIN SENİNLE"

Kabir ziyaretinde kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, dua ettikten sonra partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenleri, "Durma ilerle, evlatların seninle" ve "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla MHP Genel Başkanı'na destek verdi. Bahçeli ise kendisini bekleyen kalabalığı bozkurt işaretiyle selamladı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NA MESAJ: "ROZET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ"

Ziyaretin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçen Bahçeli'nin yakasında bozkurt figürlü Ülkü Ocakları rozeti dikkat çekti. Bu detay, siyasi çevrelerde "Bahçeli'nin teşkilata mesajı" olarak yorumlandı.

Son dönemde MHP içinde "Bahçeli sonrası dönem" tartışmalarının gündeme geldiği iddialarına karşılık, MHP liderinin bu hamlesiyle "Teşkilatın yanında olduğu" mesajını verdiği belirtiliyor.

FATİH PORTAKAL'IN DİKKAT ÇEKEN TESPİTİ: "ROZET, BAHÇELİ SONRASI DÖNEME HAZIRLIK MI?"

Sözcü TV ana haber bülteninde Fatih Portakal, Bahçeli'nin rozetini mercek altına aldı. Portakal'ın aktardığına göre, "66 gün önceki son görüntüsünde de aynı rozeti takan Bahçeli, bu hamlesiyle Ülkü Ocakları'nın desteğini vurguladı."

İddialara göre, son dönemde MHP içinde "Bahçeli sonrası liderlik" tartışmaları yaşanıyor. Hatta "vasiyetname hazırlandığı" ve "teşkilatta huzursuzluk olduğu" iddiaları dolaşıyor. Portakal, Bahçeli'nin "rozetsiz değil, tam da bu tartışmaların ortasında Ülkü Ocakları'nın simgesiyle çıkmasını" anlamlı bulduğunu belirtti.

"GEREKİRSE TEŞKİLATI DEĞİŞTİRİRİM" MESAJI MI?

Analistler, Bahçeli'nin il ve ilçe teşkilatlarını değil, doğrudan Ülkü Ocakları'nı yanına alarak sahneye çıkmasını da stratejik buluyor. Bu durum, "Lider, partinin içindeki muhalif seslere göz açtırmayacak" şeklinde yorumlanıyor.

Ankara'dan gelen bilgilere göre, Bahçeli'nin "hastalık sürecinde bile teşkilatı yakından takip ettiği" ve "ocaklara özel önem verdiği" ifade ediliyor.

FATİH PORTAKAL'IN ÇARPICI ANALİZİ: "TEŞKİLAT İÇİNDE FIRTINALAR ESİYOR"

Portakal, dikkat çeken yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"O haberin detayı... Hani cımbızlarız ya bazı şeyleri, gözlemlerimiz bu. Bizim vardır yoktur, konuşulanları da topluyoruz. Serkan Alan bunu güzel topladı. Ankara'da, Ankara Buğday'da editörümüz... İşte rozet detayı ve teşkilatla Ülkü Ocakları. Çünkü ne derece farkındasınız bilmiyorum. Bu geçen süreç içerisinde teşkilat içerisinde de kimi rahatsızlıklar vardı. Hatta öyle deniyordu ki Bahçeli'den sonra bir vasiyet hazırlanmış, o vasiyet her gün güncelleniyormuş. Orada bir isim belirlemiş, o isim hangisi vesaire? Teşkilat içerisinde, MHP teşkilatı içerisinde bunların konuşulduğu iddia ediliyordu. Ve belki de çok rahatsızdı Devlet Bahçeli. O yüzden belki o il ve ilçe teşkilatından kimseyi istemedi. Dedi ki, belki şu mesajı vermek istiyor: 'Bilemem tabii ki...' Yani diyeceksiniz ki 'öküz altında buzağı arıyorsunuz'. Yok, öyle bir şey yapmıyorum. Sadece bir beyin fırtınası yapıyorum. 'Hastaydım, ameliyat oldum ve karar dönemindeyim ama baktım ki aklımda çok konuşan var.' Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nde İsmet Bey'den beri gelen bir köprü var. Bir liderden uzaklaşamazsın, onun dediğinden çıkamazsınız. Farklı bir düşünceye sahip olamazsınız. O ne diyorsa odur. Ve baktı teşkilatta böyle sivri sesler yükseliyor. Öyle mi? Sizin karşınızda bu! Ben Ülkü Ocakları'yla gelirim ve gerekirse sizi bir günde değiştirebilirim. İl teşkilatları, ilçe teşkilatları... Ülkü Ocakları'na bakarım. Ve belki o mesajı vermek istiyordu Devlet Bahçeli."

"RESMÎ AÇIKLAMA GELEBİLİR" İHTİMALİ

Portakal, yorumlarının devamında önemli bir uyarıda bulundu:

"Bu çözümlemeden veya bu yorumdan sonra belki MHP kurumsalından bir açıklama da gelebilir. 'Yok öyle bir şey' denebilir. Kimi gazetelerde, televizyonlarda böyle böyle iddialar var. 'Hayır, öyle bir şey yok' denebilir. Bilmiyorum. Ama bu detayda Serkan Alan'ın gözünden kaçmadı. Onu da sizlerle bir kez daha paylaşmış olayım şimdi."