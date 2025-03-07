Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları sonrası ameliyat olmuştu. Bahçeli’nin sağlık durumu merak edilirken, ortaya Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
"SAĞLIĞI İYİ"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, gerçekleştirdiği açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.
NE OLMUŞTU?
MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.
MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18 ve 25 Şubat tarihlerinde grup toplantısı yapılamamıştı.
Bahçeli, şubat ayında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.