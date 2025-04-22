Bahçeli'nin sert çıkışına, Şamil Tayyar sevindi, Mümtazer Türköne üzerine alınmadı

Siyasi kulisleri sarsan erken seçim tartışması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yazılı açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Eski akademisyen ve köşe yazarı Mümtazer Türköne’nin “Bahçeli erken seçimi getirecek” yönündeki iddiası, Cumhur İttifakı içinde gündem yaratmıştı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti ve bu tür söylemleri "yaygara" ve "heves" olarak nitelendirdi.

BAHÇELİ: “ÇÜRÜKLERİN HEVESLERİ BOŞUNADIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarını gündeme taşıyanlara yönelik oldukça sert ifadeler kullandı.

Bahçeli’nin açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

“Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. MHP'nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir; seçimler zamanında yapılacak, bundan da asla taviz verilmeyecektir.”

Bu açıklama, erken seçim tartışmalarına Cumhur İttifakı cephesinden verilmiş en net yanıt olarak kayda geçti.

TAYYAR: “MEVZU KAPANMIŞTIR, BAHÇELİ HADDİNİ BİLDİRDİ”

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli’nin çıkışından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP liderine destek verdi.

Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MHP Lideri Devlet Bahçeli, şahsı ve partisi adına ‘hüküm cümlesi’ kurarak cumhur ittifakına nifak sokmaya çalışan Mümtazer Türköne’ye haddini bildirdi… Mevzu kapanmıştır.”

Tayyar daha önce de bu tür iddiaların ya yalanlanması ya da Cumhur İttifakı içinde açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

MÜMTAZER TÜRKÖNE GERİ ADIM ATMADI: “HÂLÂ AYNI GÖRÜŞTEYİM”

Tartışmaların odağındaki isim olan Mümtazer Türköne, Bahçeli'nin açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Bahçeli’nin ifadelerini doğrudan üzerine alınmadığını belirten Türköne, erken seçim değerlendirmesinin arkasında durarak şu ifadeleri kullandı:

“Bahçeli’nin sözlerini üstüme alınmıyorum. Benim analizim Çözüm Süreci’ne dairdi. ‘Çözüm Süreci yürümezse erken seçim kaçınılmaz olur’ dedim. Hukuka dönülmezse Çözüm Süreci yürümez. Hâlâ aynı görüşteyim.”

Bu açıklamayla Türköne, siyasi analizini geri çekmediğini fakat Bahçeli'nin doğrudan kendisini hedef almadığını düşündüğünü ifade etmiş oldu.